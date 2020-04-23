Серебряный призер Олимпийских игр Никита Трегубов в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с иностранными соперниками.

— На Олимпийских играх в Пхенчхане наделала много шума ваша фраза о том, что если американцы и британцы не здороваются — то и пошли они. Как сейчас, общаетесь?

— Кто со мной не общался, те уже закончили со спортом. С остальными более или менее. В принципе, если кто не хочет со мной общаться — то и не надо, мне все равно. И в Пхенчхане так было, и сейчас.

— Но на церемониях награждения вас же поздравляют нормально?

— Конечно. На пьедестале все подходят и жмут руку. Даже те, с кем ты в жизни не особо дружишь.

— Как отношения с латвийскими братьями Дукурсами? Они же себе тоже всякие неприятные высказывания про российский допинг позволяли.

— Лично про меня они ничего не говорили. Они русскоговорящие, и в принципе, все наши с ними прекрасно общаются. Города, где у нас проводятся соревнования, небольшие, делать там особо нечего. Так что можем вместе поиграть в футбол, например.

— Вы их не спрашивали: ребят, а чего вы так на нас наезжаете?

— Это больше их отец, сами братья в эту тему не лезут. Отец — политизированный, да. Вот он меня не любит, с ним мы в плохих отношениях. (Наталья Марьянчик)

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