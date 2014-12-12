Деньги
Футбол
Новости Статьи Хоккей Баскетбол
Главная
Деньги
Футбол

12 декабря 2014, 17:24

"Дженоа" отказала "Локомотиву" в покупке Куцки за 3 миллиона евро

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полузащитник &amp;quot;Дженоа&amp;quot; Юрай КУЦКА
Фото AFP

"Дженоа" отклонил предложение "Локомотива" о приобретении полузащитника Юрая Куцки. Об этом сообщил в своем твиттере комментатор "НТВ-Плюс" Нобель Арустамян. По его словам, железнодорожники предлагали за 27-летнего хавбека 3 миллиона евро. В этом сезоне в 17 матчах Куцка забил три гола.

 


 

0
Читайте также
Игрок московского «Динамо» подал заявление в полицию на экс-волейболиста «Кузбасса» из-за долга
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Что Нострадамус предсказал России и миру на високосный 2024 год
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
СМИ сообщили о двух причастных к убийству перебежчика Кузьминова
Популярное видео
Открытие КХЛ: интервью Владислава Барулина
«Металлург» не боится лететь в Хабаровск в первом раунде
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Ак Барс» выступит в Кубке Гагарина?
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все участники Кубка Гагарина-2024
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Салавата Юлаева» проиграл три раза подряд
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев побил личный рекорд по очкам в регулярке
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюнтелар близок к подписанию нового контракта с "Шальке"

"Рома" присматривается к Флару и Джонсону
Новости
RSS RSS
Все новости