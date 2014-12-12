"Дженоа" отказала "Локомотиву" в покупке Куцки за 3 миллиона евро
"Дженоа" отклонил предложение "Локомотива" о приобретении полузащитника Юрая Куцки. Об этом сообщил в своем твиттере комментатор "НТВ-Плюс" Нобель Арустамян. По его словам, железнодорожники предлагали за 27-летнего хавбека 3 миллиона евро. В этом сезоне в 17 матчах Куцка забил три гола.
Итальянский Дженоа отклонил предложение Локомотива о приобретении Юрая Куцки. Локо предлагал за словацкого хавбека 3 млн евро.
– Nobel Arustamyan (@ANobelito) 12 декабря 2014
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