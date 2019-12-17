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«Зенит» оставляет Семака, у ВАР в России могут быть проблемы, Хабиб угрожает Фергюсону

18:00
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 16 декабря.

Проект нового контракта Семака с «Зенитом» предусматривает увеличение зарплаты на полмиллиона евро

По нашим данным, в проекте договора, который еще не подписан, содержится формула «1+1», а также предусмотрено увеличение зарплаты.

Трансферы топ-клубов РПЛ: почти всем нужен нападающий

Зимнее трансферное окно откроется совсем скоро.

Евгений Гинер: «Никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдет»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал сделку по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ более чем 75 процентов акций клуба.

Скандал вокруг Загитовой: кто за кого

Хроника самого громкого конфликта года в российском фигурном катании.

Ледовое сражение. Без Загитовой, но c интригой

Опубликован предварительный список участников чемпионата России, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

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