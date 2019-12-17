«Зенит» оставляет Семака, у ВАР в России могут быть проблемы, Хабиб угрожает Фергюсону
Проект нового контракта Семака с «Зенитом» предусматривает увеличение зарплаты на полмиллиона евро
По нашим данным, в проекте договора, который еще не подписан, содержится формула «1+1», а также предусмотрено увеличение зарплаты.
Зимнее трансферное окно откроется совсем скоро.
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал сделку по приобретению госкорпорацией ВЭБ.РФ более чем 75 процентов акций клуба.
Хроника самого громкого конфликта года в российском фигурном катании.
Опубликован предварительный список участников чемпионата России, который пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Послевкусие ухода Загитовой и баттл Плющенко и Тутберидзе. Фигурный liveчитать >
«Для нас дело чести услышать гимн Чехии в Москве. Было стыдно, что он не прозвучал»читать >
В российском футболе может возникнуть новая проблема. И она связана с ВАРчитать >
Где будет играть Ковальчук после «Лос-Анджелеса»? Другой клуб НХЛ, «Авангард» или СКА?читать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».