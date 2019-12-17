«Зенит» оставляет Семака, у ВАР в России могут быть проблемы, Хабиб угрожает Фергюсону

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 16 декабря.

По нашим данным, в проекте договора, который еще не подписан, содержится формула «1+1», а также предусмотрено увеличение зарплаты.

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65,5 миллиона евро разность в трансферной стоимости составов «Барселоны» и «Реала»

ЦИТАТА Для нас дело чести услышать гимн Чехии в Москве. Было стыдно, что он не прозвучал

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