За «лицо попроще» наказание пожестче? «Зенит» уже не догнать? «Локо» и Семин остались без MVP?
Лицо попроще. ЦСКА победил, Гончаренко отжег
Его вообще-то никто не должен был слышать, но...
Центральный матч тура не выявил победителя — значит, празднует фаворит сезона, действующий чемпион России.
«Чуть-чуть лицо попроще делайте», — так обратился тренер и продолжил.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС дал оценку работе своих подчиненных на матчах 16-го тура чемпионата России.
Звезда российского фигурного катания Елизавета Туктамышева, скорее всего, не попадает в финал «Гран-при», ее тренер ругает судей, а болельщики продолжают восторгаться.
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