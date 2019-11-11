Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

За «лицо попроще» наказание пожестче? «Зенит» уже не догнать? «Локо» и Семин остались без MVP?

18:00
Виктор Гончаренко. Фото "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 11 ноября.

Лицо попроще. ЦСКА победил, Гончаренко отжег

Его вообще-то никто не должен был слышать, но...

Активный «Локо». Эффективный «Краснодар». Но побеждает снова «Зенит»

Центральный матч тура не выявил победителя — значит, празднует фаворит сезона, действующий чемпион России.

Как могут наказать Гончаренко за слова в адрес арбитров

«Чуть-чуть лицо попроще делайте», — так обратился тренер и продолжил.

Александр Егоров: «Руководство РФС дало нам время до конца года»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС дал оценку работе своих подчиненных на матчах 16-го тура чемпионата России.

Императрица или жертва? Что ждет Туктамышеву после неудачи в «Гран-при»

Звезда российского фигурного катания Елизавета Туктамышева, скорее всего, не попадает в финал «Гран-при», ее тренер ругает судей, а болельщики продолжают восторгаться.

ЦИФРА ДНЯ
15
очков
отрыв лидера РПЛ «Зенита» от «Спартака» на шестом месте, 5 очков — от «Локо» на второй строчке
ЦИТАТА
Эй, товарищ судья. Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще делайте. Хорошо?
Виктор Гончаренко
главный тренер ЦСКА — арбитру матча с «Сочи»

«Зенит» уходит в отрыв. Рабинер — о чемпионате и сборной России

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Раньше — Гинер все купил. А теперь — лицо попроще. Live Короткина и Егорова

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Гончаренко могут оштрафовать — но суд, а не КДК

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У Роналду проблемы со здоровьем, а не с Сарри. Почему звездного португальца снова заменили?

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Бешеная перестрелка в Нью-Йорке. Панарин повторил исторический рекорд «Рейнджерс», но главный герой — Дадонов

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Нужно ли наказывать Гончаренко за «лицо попроще»? Мнение Рабинера

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Крыховяк был доставлен в стационар после матча с «Краснодаром». У него сотрясение мозга

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Наиль Умяров — о молодежной сборной, «Спартаке» и Тедеско

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