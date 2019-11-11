За «лицо попроще» наказание пожестче? «Зенит» уже не догнать? «Локо» и Семин остались без MVP?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру онедельника, 11 ноября.

Его вообще-то никто не должен был слышать, но...

ЦИФРА ДНЯ

15 очков отрыв лидера РПЛ «Зенита» от «Спартака» на шестом месте, 5 очков — от «Локо» на второй строчке

ЦИТАТА Эй, товарищ судья. Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще делайте. Хорошо?

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