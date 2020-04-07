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UFC 249 без Хабиба на частном острове, скандал с сокращением зарплат в «Локо» и военные сборы для звезды АПЛ

19:45
Остров во Флориде. Фото CHANDAN KHANNA, AFP
Остров во Флориде. Фото CHANDAN KHANNA, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 7 апреля.

Кто хотел локацию? Дана Уайт решил провести UFC 249 на частном острове

Президент UFC уверен, что турнир состоится. Кард уже сформирован.

На собрание, где обсуждались зарплаты игроков, не позвали тренеров. Рабинер — о новом скандале в «Локомотиве»

Взгляд обозревателя «СЭ» на причины отказа футболистов снижать оклады.

Военные сборы для звезды АПЛ. Сон Хын Мин станет морским пехотинцем

Во время вынужденного отпуска один из лидеров «Тоттенхэма» отдаст долг своей стране

Гэтжи вместо Хабиба и Страна Дураков вместо UFC

Развлечение осталось только одно — поговорить про UFC 249.

Александр Кержаков — о Кокорине, Смолове, Дзюбе, «Спартаке» и «Зените»

Лучший бомбардир российского футбола был гостем прямого эфира Instagram «СЭ».

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