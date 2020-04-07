UFC 249 без Хабиба на частном острове, скандал с сокращением зарплат в «Локо» и военные сборы для звезды АПЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 7 апреля.
Кто хотел локацию? Дана Уайт решил провести UFC 249 на частном острове
Президент UFC уверен, что турнир состоится. Кард уже сформирован.
Взгляд обозревателя «СЭ» на причины отказа футболистов снижать оклады.
Во время вынужденного отпуска один из лидеров «Тоттенхэма» отдаст долг своей стране
Развлечение осталось только одно — поговорить про UFC 249.
Лучший бомбардир российского футбола был гостем прямого эфира Instagram «СЭ».
«Разве на Илюшу можно было ругаться? Глаза как у провинившегося ребенка...» Как «Спартак» расставался с Цымбаларемчитать >
Не болейте, или Каким спортом заняться на карантине с детьмичитать >
Минюст США опубликовал данные о подкупе чиновников ФИФА при выборе организаторов ЧМ-2018 и 2022читать >
РПЛ после пандемии: кто из легионеров может покинуть наши топ-клубычитать >