Удачный эксперимент российских биатлонистов, каким будет "Зенит", вопросов по Кокорину и Мамаеву все больше

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 9 февраля.

МЕДАЛЬ. Есть бронза! Канадский эксперимент удался

Мужская сборная с малоопытными Латыповым и Поварницыным в составе заняла третье место в Канаде.

ВОПРОС. Панарин и Бобровский – летом во "Флориду"? Что значит смена агента Артемия

Разбираемся в главной новости дня за океаном.

РАЗБОР. Уход Паредеса – более серьезная потеря, чем вы думаете. Каким будет "Зенит" с Ракицким, Барриосом и Азмуном

Подробный тактический анализ команды Сергея Семака.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Кихира идет по пути Загитовой. А ученица Тутберидзе замахнулась на рекорд

Японка, как и россиянка год назад, дала фору соперницам, но все равно выиграла.

ВОПРОС. "Кто-то заинтересован в том, чтобы Кокорин и Мамаев продолжали сидеть в СИЗО"

Дмитрий Галямин – о футболе и о тюрьме.

ТРАГЕДИЯ. Сала мертв, но "Нант" получит за него 17 миллионов евро. Подробности сделки

Восстанавливаем хронологию самого трагичного трансфера в истории футбола.

ЭКСКЛЮЗИВ. Расмус Эльм – о своем здоровье, ЦСКА, Головине и Мамаеве

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции поговорил с корреспондентом "СЭ" на турецком сборе.

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