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Трансферный рынок ждет взрыв, отбор в еврокубки могут отменить, Яну нужен титул UFC

21:30
ФК «Спартак» (Москва). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ФК «Спартак» (Москва). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 11 мая.

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