Трансферный рынок ждет взрыв, отбор в еврокубки могут отменить, Яну нужен титул UFC
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 11 мая.
Пол-«Спартака», вся «Уфа» и другие на витрине. Летом рынок взорвется
Константин Алексеев — о перспективах российского футбола в эпоху пандемии.
Что будет с европейским футболом?
Президент UFC сообщил, что российский боец Петр Ян сразится за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Сегодня главному тренеру «Локомотиву» исполнилось 73 года.
Разбираемся в ситуации и строим предположения.
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