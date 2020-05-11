Трансферный рынок ждет взрыв, отбор в еврокубки могут отменить, Яну нужен титул UFC

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 11 мая.

Константин Алексеев — о перспективах российского футбола в эпоху пандемии.

ЦИФРА ДНЯ

18 игроков клуб сможет включить в заявку на матч по протоколу COVID, который разработали РФС и РПЛ

ЦИТАТА Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически

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