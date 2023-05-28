«Боруссия» упустила титул в Бундеслиге, «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 27 мая.
Безумная чемпионская развязка в бундеслиге. Драма «Боруссии» и невероятный характер «Баварии»
Германия не дождалась падения гегемона.
«Краснодар» выстоял в меньшинстве.
Месси побил рекорд Криштиану и сравнялся с Дани Алвесом, Родриго зажег в Севилье, «Интер» и «Унион» — в Лиге чемпионов
Главные события субботы в европейском футболе.
Клуб из княжества уступил «Ренну» и опустился на шестое место в таблице.
63-летнее проклятие американской сборной снять никак не получается.
«Слуцкий получит медаль, если заслужил». «Рубин» выиграл первую лигу, у Рахимова — первое золото в карьеречитать >
«Торпедо» рассыпалось в последнем домашнем матче в РПЛ. С кровью и удалениемчитать >
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