Россияне вывели «Даллас» в финал Кубка Стэнли, уголовное дело Широкова, колонка Аленичева о дерби
20:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 15 сентября.
«Даллас» — в финале Кубка Стэнли! Гурьянов могучим броском вырвал победу в овертайме
«Старз» победили в серии со счетом 4-1
Собрали все о скандальной истории.
Самый титулованный футболист России в своей авторской колонке для «СЭ» подводит итоги дерби.
Подвели итоги тура — победа ЦСКА в дерби, возвращение «Зенита» на первое место и невзрачный «Локо».
Интервью легенды красно-белых о матче с армейцами (1:3) и футболе команды Тедеско.
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