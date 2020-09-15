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Россияне вывели «Даллас» в финал Кубка Стэнли, уголовное дело Широкова, колонка Аленичева о дерби

20:45
Хоккеисты «Далласа». Фото USA Today Sports
Хоккеисты «Далласа». Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 15 сентября.

«Даллас» — в финале Кубка Стэнли! Гурьянов могучим броском вырвал победу в овертайме

«Старз» победили в серии со счетом 4-1

На Широкова завели уголовное дело. Дойдет ли до статьи «Покушение на убийство»?

Собрали все о скандальной истории.

«Перчатка в Петербург полетит от ЦСКА, а не от «Спартака». Колонка Дмитрия Аленичева

Самый титулованный футболист России в своей авторской колонке для «СЭ» подводит итоги дерби.

«Локомотив» отваливается от элиты. Страшно за команду Николича в Лиге чемпионов

Подвели итоги тура — победа ЦСКА в дерби, возвращение «Зенита» на первое место и невзрачный «Локо».

«Меня впервые не расстроило поражение «Спартака». Романцев после дерби с ЦСКА

Интервью легенды красно-белых о матче с армейцами (1:3) и футболе команды Тедеско.

ЦИФРА ДНЯ
20
лет
«Даллас» впервые с 2000 года вышел в финал Кубка Стэнли
ЦИТАТА
Карасев уже на второй минуте должен был показать красную карточку Карпову
Олег Романцев
бывший тренер «Спартака»

Россияне «Далласа» приблизились к легендам НХЛ

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