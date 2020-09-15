Россияне вывели «Даллас» в финал Кубка Стэнли, уголовное дело Широкова, колонка Аленичева о дерби

«Старз» победили в серии со счетом 4-1

Собрали все о скандальной истории.

Самый титулованный футболист России в своей авторской колонке для «СЭ» подводит итоги дерби.

Подвели итоги тура — победа ЦСКА в дерби, возвращение «Зенита» на первое место и невзрачный «Локо».

Интервью легенды красно-белых о матче с армейцами (1:3) и футболе команды Тедеско.