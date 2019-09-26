Романцев защищает Кононова, «Краснодар» угодил в глубокий кризис, Овечкин снова заступился за Кузнецова
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверг, 26 сентября.
То ли «КАМАЗ» — уровень РПЛ, то ли «Спартак» — ПФЛ
В равной игре красно-белые прошли «КАМАЗ» (2:1).
Разговор с самым титулованным тренером в истории «Спартака».
Версия 2019 года традиционного рейтинга «СЭ».
У «быков» — три поражения подряд и кажется, что так дальше жить нельзя.
Разбираемся в неоднозначной истории, которая произошла в Набережных Челнах во время матча «КАМАЗ» — «Спартак»
ЦИФРА ДНЯ
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Мы просто хотели победить, а соперник вышел умирать
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