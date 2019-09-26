Романцев защищает Кононова, «Краснодар» угодил в глубокий кризис, Овечкин снова заступился за Кузнецова

В равной игре красно-белые прошли «КАМАЗ» (2:1).

Разговор с самым титулованным тренером в истории «Спартака».

Версия 2019 года традиционного рейтинга «СЭ».

У «быков» — три поражения подряд и кажется, что так дальше жить нельзя.

Разбираемся в неоднозначной истории, которая произошла в Набережных Челнах во время матча «КАМАЗ» — «Спартак»