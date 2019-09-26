Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Вечерний "СЭ"

Романцев защищает Кононова, «Краснодар» угодил в глубокий кризис, Овечкин снова заступился за Кузнецова

18:00
Портрет Олега Романцев и Олег Кононова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Портрет Олега Романцев и Олег Кононова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверг, 26 сентября.

То ли «КАМАЗ» — уровень РПЛ, то ли «Спартак» — ПФЛ

В равной игре красно-белые прошли «КАМАЗ» (2:1).

Романцев о Кононове: «Болельщикам нельзя оскорблять тренера и игроков своей команды»

Разговор с самым титулованным тренером в истории «Спартака».

Панарин — 11-й, Малкин упал на 26 мест. 50 лучших игроков НХЛ прямо сейчас

Версия 2019 года традиционного рейтинга «СЭ».

«Краснодар» в кризисе. Клубу пора меняться?

У «быков» — три поражения подряд и кажется, что так дальше жить нельзя.

Клетка для здравого смысла. Что на самом случилось с фанатами «Спартака» в Челнах

Разбираемся в неоднозначной истории, которая произошла в Набережных Челнах во время матча «КАМАЗ» — «Спартак»

ЦИФРА ДНЯ
38
лет
исполнилось знаменитой американской теннисистке Серене Уильямс
ЦИТАТА
Мы просто хотели победить, а соперник вышел умирать
Туомас Саммелвуо
Главный тренер мужской сборной России по волейболу

Понсе, Жиго и Бакаев дали Кононову шанс. Рабинер — о победе «Спартака» в Кубке

читать >

Помните парня из «Луча» с жутким переломом челюсти? Он хочет вернуться на поле уже в ноябре

читать >

«Я словно заново родился, но часть меня умерла с товарищами». 50 лет гибели футболистов в Андах

читать >

«Решение принято, что уже говорить?» Овечкин — о наказании Кузнецова

читать >

Кошмар «Локо» в Калининграде. Москвичи вылетели из Кубка России

читать >

«Бери пиджак...» «Спартак» с большим трудом прошел клуб ПФЛ

читать >

Заявление «КАМАЗа» относительно видео с трибун болельщиков «Спартака»

читать >

«Я не голосовал за Месси». ФИФА обвиняют в фальсификации

читать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир