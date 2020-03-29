Последние новости о бое Хабиб — Фергюсон, звезды поругались из-за правил карантина, уникальное интервью молодого Романцева
Главные новости дня — все что стало известно к вечеру воскресенья, 29 марта.
Хабиб vs Фергюсон. В Америке больше 120 тысяч зараженных, но UFC это не пугает
Последняя информация о том, где пройдет главное спортивное событие весны.
Далеко не все восприняли призыв самоизолироваться.
История первого российского чемпионства и звездного «Спартака» 1992-94 годов — в цитатах тех времен его главного тренера.
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дает отповедь сторонникам жесткого карантина.
Интервью знаменитого тренера — о борьбе с коронавирусом, поправках в Конституцию и перспективах возобновления РПЛ
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