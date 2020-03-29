Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Последние новости о бое Хабиб — Фергюсон, звезды поругались из-за правил карантина, уникальное интервью молодого Романцева

20:45
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все что стало известно к вечеру воскресенья, 29 марта.

Хабиб vs Фергюсон. В Америке больше 120 тысяч зараженных, но UFC это не пугает

Последняя информация о том, где пройдет главное спортивное событие весны.

«Россия, сиди уже дома!» — звезды ругаются из-за правил карантина. А вы за кого?

Далеко не все восприняли призыв самоизолироваться.

«Если состав «Спартака"-92 просуществует еще два года — обыграем и «Милан». Уникальные интервью молодого тренера Романцева

История первого российского чемпионства и звездного «Спартака» 1992-94 годов — в цитатах тех времен его главного тренера.

«Зачем критиковать людей, которые поехали на шашлыки? Скоро нам запретят дышать, что ли?«

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дает отповедь сторонникам жесткого карантина.

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению«

Интервью знаменитого тренера — о борьбе с коронавирусом, поправках в Конституцию и перспективах возобновления РПЛ

ЦИФРА ДНЯ
23
июля
2021 года — новая ориентировочная дата открытия Олимпиады в Токио
ЦИТАТА
Карантин не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Скоро нам запретят дышать, что ли?
Анфиса Резцова
олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам

Чемпионат, который не остановить

читать >

Легенда ЦСКА, любовь «Спартака». 11 лет без Владимира Федотова

читать >

Первый. Российский. Лихой. Каким был чемпионат России-1992. Воспоминания Голышака

читать >

В Англии и Италии хотят закончить сезон. Кажется, до осени футбола мы не увидим

читать >

«В Италии так же все начиналось». Русская жена Боккети раскритиковала москвичей за недооценку коронавируса

читать >

«Уймитесь, наконец». Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

читать >

Аршавин и Широков прокомментировали слухи о купленной победе «Зенита» над «Баварией»

читать >

Губерниев нецензурно раскритиковал Резцову за несоблюдение карантина

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир