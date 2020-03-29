Главные новости дня — все что стало известно к вечеру воскресенья, 29 марта.

Хабиб vs Фергюсон. В Америке больше 120 тысяч зараженных, но UFC это не пугает

Последняя информация о том, где пройдет главное спортивное событие весны.

ЦИФРА ДНЯ

23 июля 2021 года — новая ориентировочная дата открытия Олимпиады в Токио

ЦИТАТА Карантин не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Скоро нам запретят дышать, что ли?

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