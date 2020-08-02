Вечерний «СЭ»
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Подробности перехода Кокорина и первая реакция, Юран идет в суд

21:00
Александр Кокорин в «Спартаке». Фото "СЭ"
Александр Кокорин в «Спартаке». Фото "СЭ"

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 2 августа.

Шамиль Газизов: «Кокорин выбрал футбол, пошел на понижение зарплаты. Он хочет играть в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Спартака» — о трансфере Александра Кокорина.

«Мне припоминают старое интервью, но сейчас детская обида позади». Эмоции Кокорина после перехода в «Спартак»

Новичок красно-белых в интервью пресс-службе клуба — о переходе, встрече с Тедеско и целях на будущее.

Кокорин и «Спартак»: хайп к хайпу. Рабинер — о главном переходе лета

Александр Кокорин — официально в «Спартаке». Что это даст красно-белым?

Сергей Юран: «Готовим иск к «Химкам» в европейский суд. Гунько пришел на живое место»

Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что клуб решил с ним расстаться, так как он запросил увеличение зарплаты.

«Если бы Логинов был менее замкнутым, то его результаты были бы выше». Александр Тихонов — о перестановках в СБР, митингах в Белоруссии и проблемах лидера сборной

Острое мнение четырехкратного олимпийского чемпиона.

ЦИФРА ДНЯ
3
миллиона евро
в год будет получать Александр Кокорин в качестве игрока «Спартака».
ЦИТАТА
Пришел, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть.
Александр Кокорин
Форвард «Спартака»

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