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Сегодня, 05:15

«Спартак» вышел из группы в Кубке, гол вратаря «Лацио» в ЛЧ. Главное за день

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Иван Проведель забивает гол.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 19 сентября.

«Спартак» до весны решил все вопросы в Кубке. У Промеса гол+пас за 10 минут на поле!

«Спартак» одержал четвертую победу в четырех матчах и досрочно выиграл свою группу в Кубке.

Первый гол Бителло, Смолов повторил «подвиг» ЧМ-2018. «Динамо» уступило «Краснодару» по пенальти

Клубы сравнялись по очкам в группе.

«Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»

Обзор состоявшихся во вторник матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — «Боруссия»: восьмой мяч Мбаппе в пяти матчах. Сумасшедший гол Хакими

На старте группового турнира Лиги чемпионов парижане дожали дортмундскую «Боруссию» — 2:0.

Роскошный «Спартак», ремейк Смолова из 2018-го, возвращение Писарского. Сюжеты Кубка идеально дополняют РПЛ

Без этого турнира было бы скучно.

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