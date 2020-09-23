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Победа «Краснодара» над ПАОК, баттл Тутберидзе и Рудковской, Рабинер — о фильме «Стрельцов»

21:45
ФК «Краснодар» — ПАОК. Фото Сергей Пивоваров, Reuters
ФК «Краснодар» — ПАОК. Фото Сергей Пивоваров, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 23 сентября.

Воля «быков»! «Краснодар» дожал ПАОК

Россия стала на шаг ближе к трем клубам в Лиге чемпионов.

Это девочка-война. Как Тутберидзе и Рудковская снова схлестнулись из-за Загитовой

В фигурном катании начались полноценные боевые действия.

Сказка о футбольном Есенине. Противоречивые впечатления Рабинера о фильме «Стрельцов»

Рецензия обозревателя «СЭ».

«Хитцфельд называл меня самым большим талантом Европы». Как Бут играл в «Боруссии»

История полузащитника, который имел огромный потенциал, но не раскрылся до конца

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Лучший российский теннисист едет на «Ролан Гаррос» без побед на грунте.

ЦИФРА ДНЯ
2:1
«Краснодар» победил ПАОК в первой игре отбора Лиги чемпионов
ЦИТАТА
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Яна Рудковская
известный продюсер, супруга Евгения Плющенко

Тутберидзе обогнала Плющенко. На льду «Хрустальный» пока успешнее конкурентов

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