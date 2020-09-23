Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 23 сентября.

Россия стала на шаг ближе к трем клубам в Лиге чемпионов.

ЦИФРА ДНЯ

2:1 «Краснодар» победил ПАОК в первой игре отбора Лиги чемпионов

ЦИТАТА Алина — не крепостная. Надеюсь, наша переписка попала в чужие руки не под дулом пистолета

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