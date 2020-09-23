Победа «Краснодара» над ПАОК, баттл Тутберидзе и Рудковской, Рабинер — о фильме «Стрельцов»
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 23 сентября.
Воля «быков»! «Краснодар» дожал ПАОК
Россия стала на шаг ближе к трем клубам в Лиге чемпионов.
В фигурном катании начались полноценные боевые действия.
Рецензия обозревателя «СЭ».
История полузащитника, который имел огромный потенциал, но не раскрылся до конца
Лучший российский теннисист едет на «Ролан Гаррос» без побед на грунте.
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