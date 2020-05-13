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Отмена приговора Кокорину и Мамаеву, отец Нурмагомедова в коме, перспективы Миранчуков в «Севилье»

21:45
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что известно к вечеру среды, 13 мая.

Что означает отмена приговора Мамаеву и Кокорину

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов — о победе в кассационном суде

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — в тяжелом состоянии, он находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей.

Миранчуки подойдут «Севилье». Но что будет с «Локо»?

Разбираем возможный трансфер братьев в Испанию.

Олейник — уникальный боец. Рекорды супер-ветерана ММА

Он лучший по многим показателям не только в России, но и в UFC.

«В Америке умирает много народу, а в Европе коронавирус пошел на спад». Интервью известного тренера

Интервью Александра Тарханова.

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