Наказание для Медведева, варианты трансферов для «Зенита», необычный эксперимент в фигурке

Главное к вечеру пятницы, 17 июля.

Хотя в ситуации с высказываниями гендиректора «Зенита» мог быть и другой поворот.

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