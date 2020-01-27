Вечерний «СЭ»
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Молодой Коби — теперь навсегда. Мир понес невосполнимую утрату

20:00
Коби Брайант и его дочь Джанна.
Коби Брайант и его дочь Джанна.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 27 января.

Последний полет «Черной мамбы». Брайант — навсегда

Спортивный мир потрясен в связи с трагической гибелью легендарного Коби Брайанта и его дочери.

Три тайны Брайанта. Что надо знать о погибшей звезде

Коби был не только великим спортсменом, но и настоящим селебрити мирового уровня.

«Покойся с миром, Легенда». Звезды спорта скорбят о Коби Брайанте

Очень личное.

Братья Березуцкие вернулись в структуру ЦСКА

Бывашие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов.

«Динамо» интересуется Кузяевым. Чем ответит «Зенит»?

Сообщаем подробности возможного трансфера полузащитника сборной России.

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Овечкин — еще более уникальный хоккеист, чем кажется. Он один в эпоху вымерших суперснайперов

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Брагин будет работать в национальной сборной. Он заслужил повышение

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Кошмар, в который не хочется верить. Погиб великий Коби Брайант

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Школьная любовь, изнасилование и чудесное спасение брака. Невероятная история любви Коби Брайанта и Ванессы Лайне

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