Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника , 27 января.

Спортивный мир потрясен в связи с трагической гибелью легендарного Коби Брайанта и его дочери.

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41 год был легенде баскетбола Коби Брайанту

ЦИТАТА Брайант был легендой баскетбола и всего мира. Это тяжелая потеря