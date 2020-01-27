Молодой Коби — теперь навсегда. Мир понес невосполнимую утрату
Последний полет «Черной мамбы». Брайант — навсегда
Спортивный мир потрясен в связи с трагической гибелью легендарного Коби Брайанта и его дочери.
Коби был не только великим спортсменом, но и настоящим селебрити мирового уровня.
Очень личное.
Бывашие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов.
Сообщаем подробности возможного трансфера полузащитника сборной России.
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