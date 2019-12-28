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Медведева снялась с чемпионата России, Щербакова обыграла Косторную и Трусову, Овечкин отказался от звезд

18:45
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 28 декабря.

Медведева снялась, но может попасть в сборную. Что произошло на самом деле?

Произошедшее с Евгенией Медведевой на чемпионате России вроде бы носит случайный, но символический характер.

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Такой «Тур де Ски» нам нужен.

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Важное заявление после победы над «Коламбусом».

Медведева снялась из-за трагической случайности. Так ли это?

Евгения уверяет, что никогда не сталкивалась с кошмаром, который приключился с ней в Красноярске

Чемпионат России по фигурному катанию. Щербакова — первая, Косторная — вторая, Трусова — третья

Онлайн выступления женщин на чемпионате России по фигурному катанию.

ЦИФРА ДНЯ
261,87
Столько баллов получила Анна Щербакова по сумме двух программ на чемпионате России
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Выступать было бы опасно для моего здоровья
Евгения Медведева
российская фигуристка

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