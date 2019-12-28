Медведева снялась с чемпионата России, Щербакова обыграла Косторную и Трусову, Овечкин отказался от звезд

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 28 декабря.

Произошедшее с Евгенией Медведевой на чемпионате России вроде бы носит случайный, но символический характер.

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261,87 Столько баллов получила Анна Щербакова по сумме двух программ на чемпионате России

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