Медведева снялась с чемпионата России, Щербакова обыграла Косторную и Трусову, Овечкин отказался от звезд
18:45
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 28 декабря.
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