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Медведев сыграет в финале US Open, Изидор перешел в «Зенит». Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 сентября.

Медведев победил Алькараса и публику. Невероятный прорыв россиянина в финал US Open

В воскресенье в матче за титул Даниил встретится с Новаком Джоковичем.

«Заоблачный теннис». СМИ в восторге от игры Медведева против Алькараса

Многие обозреватели считают, что Даниил провел в полуфинале US Open2023 лучший матч в своей карьере.

«Цымбаларь Илья с нами навсегда!» В Тушине душевно вспомнили легенду «Спартака»

Репортаж с «Открытие Банк Арены», где ветераны красно-белых обыграли сборную мира.

«Зенит» объявил об аренде Изидора до конца сезона-2023/24 с опцией выкупа

Нападающий Вильсон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».

Македонцы испортили премьеру Спаллетти, Тедеско обошел Рангника

Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.

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