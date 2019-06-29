Глушаков стал грозненцем, суперматч Аргентина - Бразилия

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 29 июня.

СОБЫТИЕ ДНЯ. "А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч!" Глушаков – в "Ахмате". Что об этом нужно знать

Бывший капитан "Спартака" дал обещание помочь грозненской команде в решении задач.

МЕЖСЕЗОНЬЕ. Джорджевич снова забил за "Зенит"! В рваной футболке

В первом из двух матчей игрового дня сине-бело-голубые вторым составом разгромили венгерский "Гонвед" (3:0).

КОММЕНТАРИЙ. Глушаков дозвонился. Туда, куда надо

Бывший капитан "Спартака" стал игроком "Ахмата". Лучший вариант, чтобы спасти карьеру.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД. "Фернандо будет скучать по таким вечерам". Риксен появился на публике в последний раз

В Глазго прошел благотворительный вечер бывшего полузащитника "Зенита" и "Рейнджерс".

СУПЕРМАТЧ. Теперь Месси ждет матч с Бразилией. Аргентина вышла в полуфинал

Бело-голубые обыграли Венесуэлу (2:0) и 3 июля поспорят с Бразилией за выход в финал Кубка Америки.

КУБОК АМЕРИКИ. Чилийцы отправили Барриоса в "Зенит". Им не помешал даже ВАР

"Ла Роха" обыграла Колумбию и продолжает защиту титула.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Аналог КХЛ из РПЛ не получится

Обозреватель "СЭ" – о возможном участии в чемпионате России зарубежных клубов.

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