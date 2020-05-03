Европа возвращает футбол, воспоминания Гаврилова, что ждет сборную России

Когда возобновятся чемпионаты, не входящие в топ-5.

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150 миллионов рублей такие суммы выделяли ФК «Химки» городской округ и Московская область

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