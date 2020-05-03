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Европа возвращает футбол, воспоминания Гаврилова, что ждет сборную России

21:30
Европа снимает карантин. Фото AFP
Европа снимает карантин. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 3 мая.

Коронавирус, уходи! Европа снимает карантин и возвращает футбол

Когда возобновятся чемпионаты, не входящие в топ-5.

«В Тарасовку приезжал на отцовском «Запорожце» для инвалидов». Рассказы культового спартаковца Юрия Гаврилова, которому сегодня — 67

Разговор обозревателя «СЭ» с легендарным хавбеком.

Что будет со сборной России? Поедет ли команда Черчесова на ЧМ-2022 в Катар?

Какое будущее ждет европейские сборные?

Футбол в Европе спасет «весна-осень». Россия отказалась от нее, а теперь вернет?

УЕФА намерен рекомендовать временный переход.

«Если отменить сезон, в следующем будем играть за 5 процентов от зарплаты». Никита Зайцев объяснил, почему чемпионат НХЛ доведут до конца

Защитник «Оттавы» ответил, был ли у него коронавирус.

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