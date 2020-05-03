Европа возвращает футбол, воспоминания Гаврилова, что ждет сборную России
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 3 мая.
Коронавирус, уходи! Европа снимает карантин и возвращает футбол
Когда возобновятся чемпионаты, не входящие в топ-5.
«В Тарасовку приезжал на отцовском «Запорожце» для инвалидов». Рассказы культового спартаковца Юрия Гаврилова, которому сегодня — 67
Разговор обозревателя «СЭ» с легендарным хавбеком.
Какое будущее ждет европейские сборные?
УЕФА намерен рекомендовать временный переход.
«Если отменить сезон, в следующем будем играть за 5 процентов от зарплаты». Никита Зайцев объяснил, почему чемпионат НХЛ доведут до конца
Защитник «Оттавы» ответил, был ли у него коронавирус.
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