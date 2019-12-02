Дзюба щелкнул «Спартак», и в Питере теперь +20. Будет ли +14 в Москве?
Дзюба выиграл бой. И продолжил войну. Рабинер — о победе «Зенита» над «Спартаком»
В самом огненном матче первой части сезона «Зенит» победил «Спартак» .
Антураж огненной встречи «Зенита» со «Спартаком».
Обозреватель «СЭ» поддерживает немецкого специалиста.
Авторская колонка известного комментатора — о решении одного из самых успешных тренеров России покинуть голландский «Витесс».
Итоги авторитетного конкурса спортивной журналистики.
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