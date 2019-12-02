Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Дзюба щелкнул «Спартак», и в Питере теперь +20. Будет ли +14 в Москве?

18:00
1 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 1:0. Артем Дзюба и Илья Кутепов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
1 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 1:0. Артем Дзюба и Илья Кутепов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 2 декабря.

Дзюба выиграл бой. И продолжил войну. Рабинер — о победе «Зенита» над «Спартаком»

В самом огненном матче первой части сезона «Зенит» победил «Спартак» .

«Глушилки», задержания и Дзюба, Дзюба, Дзюба. Что окружало матч в Питере

Антураж огненной встречи «Зенита» со «Спартаком».

Тедеско — лучшее, что случилось со «Спартаком» после чемпионства. Зеленов — о критике тренера красно-белых

Обозреватель «СЭ» поддерживает немецкого специалиста.

Слуцкий ушел. Слуцкий возвращается

Авторская колонка известного комментатора — о решении одного из самых успешных тренеров России покинуть голландский «Витесс».

Голышак, Иванов и Федоров — лауреаты «Энергии побед»!

Итоги авторитетного конкурса спортивной журналистики.

ЦИФРА ДНЯ
20
очков
отрыв «Зенита» от «Спартака» после 18 матчей сезона РПЛ
ЦИТАТА
Главное, что сегодня выиграли. Одни лают и хрюкают, другие берут и выигрывают. Опять же, я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы
Артем Дзюба
форвард «Зенита»

Ананидзе — Мистер Самоотдача? Мельгарехо не согласен

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Егоров атакует Тедеско. Зеленов не согласен

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Он заменит нам Ковальчука и Овечкина. Андрей Свечников — главная надежда российского хоккея

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Прессинг «Зенита» сработал убойно. А удаление Оздоева поставило «Спартак» в неудобное положение

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Геннадий Орлов: «Зачем Тедеско винит судей? «Спартак» играл примитивно даже в большинстве»

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Радулов подвел «Даллас». После его удаления «Миннесота» забила невероятный гол!

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Дело не в Дзюбе. Правила игры теперь будут диктовать не фанаты?

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Слуцкий и «Витесс» не могли долго быть вместе. Мнение Рабинера

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