Дзюба щелкнул «Спартак», и в Питере теперь +20. Будет ли +14 в Москве?

В самом огненном матче первой части сезона «Зенит» победил «Спартак» .

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Главное, что сегодня выиграли. Одни лают и хрюкают, другие берут и выигрывают. Опять же, я говорю это их сектантам и фашистам. Все остальные болельщики «Спартака» — молодцы