Вечерний «СЭ»
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Дзюба идет за вторым «Золотым мячом», Протасовицкий рассказал о жизни в тюрьме, МВД кошмарит фанатов «Спартака»

18:00
Лауреат 2016 года — нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Лауреат 2017 года — нападающий «Спартака» Квинси Промес. Лауреат 2018 года — нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото Александр Федоров «СЭ» / Дарья Исаева «СЭ» / Вячеслав Евдокимов ФК «Зенит»
Лауреат 2016 года — нападающий «Краснодара» Федор Смолов. Лауреат 2017 года — нападающий «Спартака» Квинси Промес. Лауреат 2018 года — нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото Александр Федоров «СЭ» / Дарья Исаева «СЭ» / Вячеслав Евдокимов ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 4 декабря.

Наш «Золотой мяч»: гонка начинается!

«СЭ» запустил голосование на звание лучшего футболиста России 2019 года

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Первое интервью после выхода на свободу.

Еременко и Попов. Помогли бы они «Спартаку»?

В воскресенье на «Открытие Арене» сыграет «Ростов», за который успешно выступают бывшие спартаковские футболисты Роман Еременко и Ивелин Попов.

Тутберидзе против сборной мира. Главные интриги юниорского Гран-при

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