Дзюба идет за вторым «Золотым мячом», Протасовицкий рассказал о жизни в тюрьме, МВД кошмарит фанатов «Спартака»

«СЭ» запустил голосование на звание лучшего футболиста России 2019 года

Первое интервью после выхода на свободу.

В воскресенье на «Открытие Арене» сыграет «Ростов», за который успешно выступают бывшие спартаковские футболисты Роман Еременко и Ивелин Попов.

Валиева против Лю у женщин, Самсонов против Кагиямы у мужчин и дочь Этери Георгиевны в танцевальном финале.

Главные моменты из выбора Валерия Брагина.