Дзюба идет за вторым «Золотым мячом», Протасовицкий рассказал о жизни в тюрьме, МВД кошмарит фанатов «Спартака»
Наш «Золотой мяч»: гонка начинается!
«СЭ» запустил голосование на звание лучшего футболиста России 2019 года
Первое интервью после выхода на свободу.
В воскресенье на «Открытие Арене» сыграет «Ростов», за который успешно выступают бывшие спартаковские футболисты Роман Еременко и Ивелин Попов.
Валиева против Лю у женщин, Самсонов против Кагиямы у мужчин и дочь Этери Георгиевны в танцевальном финале.
Главные моменты из выбора Валерия Брагина.
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