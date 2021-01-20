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Большое интервью Ловрена, что ждет Кокорина в «Фиорентине», супердебют брата Хабиба

21:45
Деян Ловрен. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Деян Ловрен. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 20 января.

«Если придется выбирать, то выберу вакцину из России». Захватывающее интервью Деяна Ловрена

Деян Ловрен — о землетрясениях в Хорватии, особых взглядах на коронавирус и лимите на легионеров.

В «Фиорентине» Кокорина ждет адок. Если справится — мужик

Несколько мыслей о возможном будущем 29-летнего форварда «Спартака».

Душил до отключки. Брат Хабиба брутально дебютировал в UFC

Умар Нурмагомедов не оставил ни шанса Сергею Морозову из Казахстана.

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