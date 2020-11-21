Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Боевая ничья в дерби, «Зенит» теряет очки в Грозном, Туктамышева победила на «Гран-при» в Москве

22:00
Даниил Лесовой и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Лесовой и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 21 ноября.

Московско-немецкое дерби — без победителя. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

Репортаж о ярком матче на «Открытие Арене».

Дзюба отдохнул, но промолчал. «Зенит» потерял два очка в Грозном

«Ахмат» и сине-бело-голубые выдали зрелищный матч, в котором не оказалось победителя — 2:2.

Туктамышева — первая, Косторная — вторая, Трусова — четвертая. Онлайн произвольной программы «Гран-при России»

Трансляция решающих прокатов этапа в Москве.

Судейство Карасева в Грозном — что это было?

Во втором тайме матча «Ахмат» — «Зенит» (2:2) бригада арбитров приняла ряд странных решений в ключевых эпизодах.

«Локо» выиграл впервые за месяц. И отметил годовщину первого чемпионства

Красно-зеленые на своем поле переиграли «Арсенал» — 1:0.

Коляда спас «Гран-при» для России. Без сложных прыжков он обогнал ученика Тутберидзе

читать >

«Краснодар» прервал черную серию. «Быки» обыграли «Тамбов» после череды неудач

читать >

Медведев непобедим в Лондоне, но впереди Надаль

читать >

Отец Хабиба страшно переживал за Волкова в бою с Льюисом. Когда тот рухнул в нокаут, Абдулманапу вызвали скорую

читать >

Зидан остался без Бензема и Рамоса и не смог обыграть Эмери

читать >

Отец Роя Джонса любил ставить на нем эксперименты. Как-то он заставил его лезть в воду, где кишели акулы

читать >

«Что скажу о масках? Я согласен». Уроки лаконичности от Коляды

читать >

Рубились Тедеско и Шварц. А победил Гончаренко

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир