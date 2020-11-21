Боевая ничья в дерби, «Зенит» теряет очки в Грозном, Туктамышева победила на «Гран-при» в Москве
22:00
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 21 ноября.
Московско-немецкое дерби — без победителя. «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью
Репортаж о ярком матче на «Открытие Арене».
«Ахмат» и сине-бело-голубые выдали зрелищный матч, в котором не оказалось победителя — 2:2.
Туктамышева — первая, Косторная — вторая, Трусова — четвертая. Онлайн произвольной программы «Гран-при России»
Трансляция решающих прокатов этапа в Москве.
Во втором тайме матча «Ахмат» — «Зенит» (2:2) бригада арбитров приняла ряд странных решений в ключевых эпизодах.
Красно-зеленые на своем поле переиграли «Арсенал» — 1:0.
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