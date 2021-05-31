В воскресенье в 84 регионах России состоялся пятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», генеральным спонсором которого выступил ПСБ. Старт был запланирован на одно время вне зависимости от часовых поясов. В мероприятии участвовали 120 тысяч человек — и в том числе 3 тысячи сотрудников ПСБ, среди которых — председатель банка Петр Фрадков, который бежал в команде банка в Санкт-Петербурге.

— Уверен, что жить полной жизнью, достигать высоких результатов невозможно без спорта, — отметил после забега Фрадков. — Он закаляет характер, развивает волю к победе, дает мотивацию расти над собой. Всероссийский «Забег.РФ», который банк поддерживает уже несколько лет, является знаковым спортивным событием для всей страны.

Поскольку не каждый готов пробежать большую дистанцию полумарафона в 21 километр, то на выбор участникам предлагалось еще три варианта — 1, 5 или 10 километров. Маршрут забега выбирали небанально: он шел по центральным и историческими частям городов. Например, в Санкт-Петербург старт и финиш был на Дворцовой площади. В Питере бежали более 500 представителей ПСБ — суммарно их дистанция составила около 4200 километров.

— Мероприятие не только объединяет любителей спорта по всей России, но и страну в единую дружную команду. ПСБ поддерживает различные спортивные инициативы по всей стране — это наш вклад в развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни в России, — заключил Фрадков.