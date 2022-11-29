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Бегуны из России, Казахстана, Китая и Вьетнама примут участие в полумарафоне «Европа-Азия»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бегуны из России, Казахстана, Китая и Вьетнама примут участие в зимнем полумарафоне «УГМК Европа-Азия», сообщил организатор марафона Андрей Уткин.

«Примут участие четыре страны: Россия — всего 21 субъект, Казахстан, Китай и Вьетнам. Пока зарегистрировали 1 200 человек, но мы готовы принять 1 500», — приводит слова Уткина ТАСС.

Также организатор марафона уточнил, что 70 процентов участников — мужчины.

Мероприятие пройдет 3 декабря и станет последним из шести этапов беговой серии «Европа-Азия». Всего будет организовано 3 дистанции: для любителей на расстоянии 5 км, для профи — 21,1 км и детский маршрут на 800 метров.

Маршруты всех дистанций будут пролегать по центральной и исторической частям города.

Источник: ТАСС
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