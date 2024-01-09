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Сегодня, 13:19

Бегун Сойкка не смог доказать, что мельдоний попал в его организм по вине злоумышленника

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) удовлетворил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), дисквалифицировав бегунов Дмитрия Сойкку и Марию Осокину, сообщает ТАСС.

Срок дисквалификации составит 4 года. На суде Сойкка утверждал, что допинг попал в его организм в результате действий злоумышленника.

«Как я понимаю, арбитры не до конца поверили нам, что мельдоний был подмешан в воду, которую мы пили, хотя понимают, что это вещество не приносит спортсмену никаких особых преимуществ», — цитирует Сойкку ТАСС.

По словам Сойкки, он и Осокина решили не подавать апелляцию на решение о дисквалификации.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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