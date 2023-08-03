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Сегодня, 10:59

Четыре бегуна из Кении выйдут на старт Сибирского международного марафона

Сергей Разин
корреспондент
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Сибирский международный марафон станет первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором примут участие профессиональные зарубежные спортсмены.

«Сибирский международный марафон будет первым с 2015 года российским марафоном, на котором выступят профессиональные иностранные спортсмены. На старт планируют выйти четыре кенийских бегуна — Эрик Керинг, Алекс Трикой, Моника Черуто и Сара Джероп, а также спортсменка из Белоруссии Марина Доманцевич. У нас были определенные вопросы, связанные с оформлением приглашений и виз для африканских спортсменов, но все это решаемо. Самое главное, что иностранным спортсменам после длительного перерыва вновь разрешено выступать на соревнованиях в России», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Сибирского международного марафона Ирины Клизе.

Сибирский международный марафон пройдет 5 августа в Омске. В рамках марафона пройдут забеги на 42,195 км и 10 км.

Источник: https://tass.ru/sport/18434523
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