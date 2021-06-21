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Усэйн Болт стал отцом близнецов

14:30
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт вновь стал отцом. Невеста ямайца Кейси Беннетт родила ему близнецов, которых решили назвать Сейнт-Лео и Тандер.

В 2020 году Болт впервые стал отцом. 17 мая у него родилась дочь Олимпия Лайтнинг.

Болт в 2017 году завершил карьеру в легкой атлетике. На его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQWeB5dFGB0/

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