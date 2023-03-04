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Победитель Спартакиады бегун Образцов пропустил зимний чемпионат России из-за перитонита

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России в группе спринта Руслан Мащенко заявил, что победитель Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в беге на 100 метров Игорь Образцов вынужден пропустить зимний чемпионат России в Москве из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Образцов поехал на соревнования в Оренбурге, и там с ним случился перитонит. Ему была срочно сделана операция, после которого спортсмен несколько дней пролежал в реанимации. В начале этой недели его выписали, и Игорь вернулся домой в Ульяновск. Сейчас он потихоньку восстанавливается, и мы будем ждать его, думаю, только к концу летнего сезона», — приводит слова Мащенко ТАСС.

Турнир «Оренбургская миля» проходил 18 февраля. В рамках этих соревнований проходили забеги на дистанции 60 метров. С 3 по 5 марта в Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Образцову 27 лет, в сезоне-2022 он также выиграл зимний чемпионат России на дистанции 60 метров и показал третий результат на стометровке на летнем первенстве страны в Чебоксарах.

Источник: https://tass.ru/sport/17195975
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