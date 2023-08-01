Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара завершит карьеру после Лондонского полумарафона

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара объявил, что полумарафон в Лондоне станет его последним забегом в карьере.

«С нетерпением жду своего последнего лондонского забега. Это будет радостно-грустное чувство, потому что я в последний раз буду участником соревнований в своем родном городе. Но вместе с тем это будет замечательный день. Я знаю, что местные зрители будут поддерживать меня, как они всегда это делают. Я с нетерпением жду возвращения в Лондон и надеюсь привезти домой победу в последний раз», — приводит слова британца The Mirror.

Лондонский полумарафон The Big Half состоится 3 сентября. 40-летний Фара выигрывал данный полумарафон три раза.

Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотые медали в беге на 5 и 10 тысяч метров на Олимпиаде в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также британец — шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции.