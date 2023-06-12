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Бегунья на 400 м Миллер пропустит половину сезона из-за экзаменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер чемпионки России в беге на 400 метров Полины Миллер Надежда Клевцова сообщила, что спортсменка пропустит половину летнего сезона, так как сдает выпускные экзамены в вузе, где учится на стоматолога.

«У Полины последний курс в вузе, она сдает сейчас экзамены, поэтому весь июнь она точно пропустит. 22 июля этапом «Королевы спорта» в Москве, наверно, откроем летний сезон. Решили, чтобы она спокойно закончила свой вуз и не отвлекалась пока на соревнования», — приводит слова Клевцовой ТАСС.

Миллер трижды становилась победительницей летнего чемпионата России в беге на 400 метров (2020, 2021, 2022), также в 2019 году она выиграла юниорский чемпионат Европы на этой дистанции.

Летний чемпионат страны по легкой атлетике в 2023 году пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске.

Источник: https://tass.ru/sport/17987381
Полина Миллер
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