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34-летний бегун умер во время полумарафона в Калининграде

23:27
Полумарафон «ЗаБег». Фото Instagram
Полумарафон «ЗаБег». Фото Instagram

30 мая бегун Юрий Турков умер во время полумарафона «ЗаБег» в Калининграде.

«Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли.

Перед выходом на дистанцию Юрий прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу», - говорится в заявлении организаторов в Instagram.

Официальную информацию о причинах смерти участника планируют огласить в ближайшее время.

 

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