Болт: «В этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды»
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о том, сможет ли кто-то из нового поколения спринтеров побить его рекорды.
«Мой тренер указал мне на ключевую вещь, когда я завершал карьеру. Он сказал, что новые парни не бегут быстрее меня. Напротив, они медленнее, — приводит слова Болта Marca. — Я никогда не мыслил в подобном направлении. Чувствую, что в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды. На то, чтобы это сделать, понадобится больше времени».
Ямайский спортсмен является мировым рекордсменом в беге на 100 — 9,58 секунд, и 200 метров — 19,19 секунд, а также в эстафете 4x100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 секунд. Эти достижения Болт установил еще на чемпионате мира 2009 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/atletismo/2021/11/15/6192562de2704eeba28b4595.html
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