Австралиец с трудом пробежал 10 км на Олимпиаде. Он упал перед финишем, до этого его штормило
15:19
Австралиец Патрик Тирнан с трудом преодолел дистанцию в 10 километров в беге Олимпиады в Токио. Спортсмен упал на финишной прямой, а до этого его штормило. Несмотря на все трудности, он встал и дошел до финиша.
Болельщики восхищены силой воли Тирнана:
«Чертов Патрик Тирнан отдал абсолютно все. Какой храбрый бег в этой жаре».
«Молодец дружище, горжусь».
«Боже, душераздирающе видеть, как Патрик Тирнан борется на последних 100 м и падает — но, черт возьми, он продержался на 9500 м, он действительно сделал это».
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