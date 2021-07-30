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Австралиец с трудом пробежал 10 км на Олимпиаде. Он упал перед финишем, до этого его штормило

15:19
Австралиец с трудом пробежал 10 км на Олимпиаде. Фото Twitter
Австралиец с трудом пробежал 10 км на Олимпиаде. Фото Twitter
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Австралиец Патрик Тирнан с трудом преодолел дистанцию в 10 километров в беге Олимпиады в Токио. Спортсмен упал на финишной прямой, а до этого его штормило. Несмотря на все трудности, он встал и дошел до финиша.

Болельщики восхищены силой воли Тирнана:

«Чертов Патрик Тирнан отдал абсолютно все. Какой храбрый бег в этой жаре».

«Молодец дружище, горжусь».

«Боже, душераздирающе видеть, как Патрик Тирнан борется на последних 100 м и падает — но, черт возьми, он продержался на 9500 м, он действительно сделал это».

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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