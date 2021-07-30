Австралиец с трудом пробежал 10 км на Олимпиаде. Он упал перед финишем, до этого его штормило

Австралиец Патрик Тирнан с трудом преодолел дистанцию в 10 километров в беге Олимпиады в Токио. Спортсмен упал на финишной прямой, а до этого его штормило. Несмотря на все трудности, он встал и дошел до финиша.

Болельщики восхищены силой воли Тирнана:

«Чертов Патрик Тирнан отдал абсолютно все. Какой храбрый бег в этой жаре » .

«Молодец дружище, горжусь».