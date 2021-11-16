Болт: «В этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды»

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт поделился мнением о том, сможет ли кто-то из нового поколения спринтеров побить его рекорды.

«Мой тренер указал мне на ключевую вещь, когда я завершал карьеру. Он сказал, что новые парни не бегут быстрее меня. Напротив, они медленнее. Я никогда не мыслил в подобном направлении. Чувствую, что в этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды. На то, чтобы это сделать, понадобится больше времени», — приводит слова Болта Marca.

Ямайский спортсмен является мировым рекордсменом в беге на 100 — 9,58 секунд, и 200 метров — 19,19 секунд, а также в эстафете 4x100 метров в составе сборной Ямайки — 36,84 секунд. Эти достижения Болт установил еще на чемпионате мира 2009 года.