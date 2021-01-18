База регби-клуба ЦСКА разместится в «Кузьминках»

В Москве состоялось заседание Попечительского совета регби-клуба ЦСКА.

Регби-клуб ЦСКА 15 января провел встречу Попечительского совета на стадионе «Академия регби» на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино». В ней приняли участие многие представители политического, армейского, медийного и спортивного бомонда: помощник председателя правительства Российской Федерации, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, популярный исполнитель Баста (Василий Вакуленко), двукратная чемпионка Олимпийских игр Светлана Хоркина, директор центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы Дмитрий Климов и многие другие почетные гости.

Центр притяжения

В ходе встречи попечители клуба обсудили итоги 2020 года и обозначили планы развития на ближайшую перспективу. Предварял мероприятие турнир клубной академии по снежному регби, которое в конце прошлого года было признано официальной дисциплиной по версии Министерства спорта России. Награждение участников провели попечители клуба Александр Морозов, Всеволод Гродский и Дмитрий Александров. Это была отличная возможность наглядно продемонстрировать гостям возможности использования объекта уже сегодня и поделиться идеями по реконструкции базы в обозримом будущем. Официальная часть состоялась в специальном шатре, временно возведенном на территории поля.

— Я хочу сказать слова глубочайшей признательности всем присутствующим. Вы люди занятые, вы определяете в сфере своей деятельности очень многое — куда движется Россия, Москва и каждый из нас. Мы все объединены одной идеей — наша Родина, наш спорт, наш ЦСКА", — открыл встречу председатель Попечительского совета РК ЦСКА Игорь Артемьев.

Главным итогом встречи Совета стало решение о строительстве регбийной базы — тренировочного дома для регби-клуба ЦСКА, который будет построен на территории парка «Кузьминки-Люблино». Александр Кибовский рассказал присутствующим о планах развития регбийной инфраструктуры в Кузьминках и других парках и лесопарковых территориях столицы:

— Нам очень важно, чтобы спорт высоких достижений стал локомотивом общего спортивного развития столицы. Вот это — стратегическая задача для города. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать именно такие направления, — подчеркнул Кибовский. — Мы очень заинтересованы в том, чтобы эта территория развивалась на самом современном уровне, чтобы достигать тех амбициозных результатов, о которых много сегодня говорили. Смысл нашей встречи — чтобы одобрить развитие в этом направлении. И уже на следующей неделе это станет предметом переговоров Игоря Юрьевича (Артемьева. — Прим. «СЭ») на уровне руководства города Москвы о совместном развитии этой территории.

— В Москве 11 округов. Если поставить первостепенной задачей, чтобы в каждом округе был запланирован такой центр притяжения, тогда это будет иметь системный формат. Мы с Алексеем Кондаранцевым из Департамента спорта города Москвы всегда стараемся придерживаться этого подхода, чтобы охват аудитории был максимально широким. Потому что тогда у города появляется возможность вводить спортивные уроки в школах, чтобы встроить их в общую систему покрытия Москвы центрами притяжения по данному виду спорта. Это невозможно сделать одномоментно, но это дорожная карта. Чтобы мы понимали ту стратегию, по которой идем, и у каждого из присутствующих было понимание, на какой объем задач мы замахиваемся и что мы получаем в перспективе 5-8 лет", — поделился планами руководитель Департамента культуры города Москвы.

Руководство Москвы, Попечительский совет и администрация парка «Кузьминки-Люблино» единогласно приняли концепцию за основу. По словам президента клуба Алексея Митрюшина, уже в 2022 году ЦСКА планирует тренироваться и играть на этом поле. При этом продолжается работа по созданию главной регбийной арены ЦСКА в Мневниках.

Президент регби-клуба Алексей Митрюшин, помощник председателя правительства Российской Федерации, Пресс-служба РК ЦСКА председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский и директор центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд департамента спорта города Москвы Дмитрий Климов (слева — направо). Фото Пресс-служба РК ЦСКА

Общенациональный вид спорта

После состоялось голосование за принятие новых попечителей в ряды Совета. Единогласным решением выбрали вице-президента ПАО «ГМК «Норильский Никель» Дмитрия Пристанскова и юмориста, известного болельщика армейцев Михаила Грушевского. В лице горно-металлургической компании у регби-клуба ЦСКА появился крупный стратегический партнер, о чем лично заявил один из руководителей компании:

— Мне приятно стать членом Попечительского совета. За последние два года регби стал мне дорог. Компания «Норильский никель» оказывает поддержку и является стабильным партнером регби-клуба ЦСКА. И сам бренд нам близок — уже 19 лет мы владеем баскетбольным ЦСКА. Мы очень надеемся, что наша поддержка окажет большую помощь в продвижении регби как общенационального вида спорта, который будет доступен каждому россиянину, — подчеркнул Пристансков.

— У меня эти четыре буквы ЦСКА с самого раннего детства, я болел за ЦСКА в любых видах спорта. Для меня после каждой Олимпиады статистика, сколько медалей было завоевано спортсменами, представляющими общество ЦСКА, была согревающей душу информацией. Для меня огромная честь и кредит доверия — вовлечение в эту работу. Регби, безусловно, фантастически интересный вид спорта. Я рад, что регбийная команда ЦСКА, ворвавшись в высший дивизион, провела, как мы говорим в вооруженных силах, рекогносцировку на местности, закрепилась и ставит перед собой далекоидущие стратегические задачи. Спасибо огромное, и всегда буду счастлив вносить свой вклад в дальнейшие успехи регбийного ЦСКА, — поблагодарил за приглашение Грушевский.

Первыми докладчиками выступили спортивный директор армейцев Денис Королев и вице-президент клуба Денис Дранишников. Они доложили об успехах мужской и женской команд, которые в этом году синхронно дебютировали в высших эшелонах российского регби. У девушек это получилось сверхуспешно: они лидируют в переходном чемпионате, а также выиграли один из главных трофеев в нашей стране — Кубок России по регби-7. Мужская команда доложила о прогрессе команды почти во всех игровых компонентах: так, в последнем матче 2020 года ЦСКА одолел «Булаву» из Таганрога с разгромным счетом 71:10.

Вместе движемся вперед

Президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин, помимо деятельности во главе регби-клуба, также является руководителем Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах Российской Федерации. Во время своего доклада он рассказал о 72 командах, которые на сегодняшний день функционируют в регби силовиков, с географией от Калининграда до Владивостока. Стратегической целью работы комитета станет участие сборной России в Кубке мира среди военнослужащих по регби в 2023 году, проведение крупных межведомственных турниров, появление вида спорта регби в CISM (Международном совете военно-прикладного спорта. — Прим. «СЭ»).

Главный инспектор отдела УФПиС ВС РФ Владимир Ниязов сообщил о реформе в Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации. Крупнейший турнир по регби-7 среди военных приобретет региональный отборочный этап: в 5 дивизионах сойдутся по 7 команд, а финальная часть соревнований по традиции пройдет в Москве, куда отберутся 14 сильнейших команд вузов министерства обороны. На встрече Попечительского совета по Zoom работали представители более 35 регионов страны, в которых активно развивается регби в вооруженных силах и силовых структурах.

Светлана Хоркина на правах первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба армии взяла слово для награждения медалью «За укрепление боевого содружества». Ее обладателем стал популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), который известен давней преданной поддержкой ЦСКА во многих видах спорта. Отметим, что с 2019 года он стал владельцем футбольной команды СКА (Ростов-на-Дону).

— Спасибо за такую высокую оценку работы. Мне каждый раз удивительно встречаться с вами и наблюдать, какой прогресс, какую большую работу вы делаете. Маленькая идея, мечта энтузиастов превратилась в историю, о которой знают все. Многие узнали о регби впервые благодаря той работе, которые делаете вы. Мне, как болельщику ЦСКА, очень приятно быть полезным и нужным. Нагружайте меня, я готов написать еще (песен. — Прим. «СЭ»), — сказал после вручения Вакуленко.

По видеосвязи ко встрече подключился начальник Военного института физической культуры Министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор Олег Станиславович Боцман. В 2020 году вуз из Санкт-Петербурга включил регби в программу обучения, а также провел множество образовательных мероприятий, направленных на развитие регби на территории учебного заведения.

— Мы вместе очень быстро движемся вперед. Виделось бы перспективным внедрение апробации регби в наших довузовских военных учреждениях — суворовских и президентских училищах. В рамках выполнения поручения президента, отданного по итогам заседания Комитета по физической культуре и спорту по расширению представительства российских представителей в международных спортивных организациях, было перспективным обратить внимание на организации, которые проводят регбийные турниры среди силовых команд. Мы знаем, что в 2019 году игры по регби среди военных команд прошли в Японии, параллельно с Кубком мира. Нам видится, что наше участие в этой работе в 2021 году было бы полезным. Также мы проводим много научно-исследовательских работ в сфере спорта, и будет правильным, если мы пригласим Федерацию регби России и их специалистов поработать в институте, — подчеркнул Боцман.

Следом слово взяли представители силовых ведомств — полковник внутренней службы Константин Зайцев и директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, полковник внутренней службы Александр Бондар. Они заявили, что уже в ближайшее время планируется участие команд МВД и МЧС в турнирах под эгидой Федерации регби России, а также анонсировали создание межведомственных турниров. Также, как и команды вооруженных сил, силовые структуры планируют участвовать в международных соревнованиях и уже рассматривают возможность заявки российской команды на Всемирные игры пожарных и полицейских, которые пройдут в 2022 году в Роттердаме. Сразу после докладов состоялись подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Академией ГПС МЧС России в лице начальника Академии генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко, а также ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича в лице ректора Натальи Масягиной с регби-клубом ЦСКА.

Первый заместитель начальника ФАУ ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка, полковник Светлана Хоркина, певец, продюсер и шоумен Василий Баста Вакуленко, вице-президент ПАО «ГМК «Норильский Никель» Дмитрий Пристансков, президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин. Фото Пресс-служба РК ЦСКА

На 200 процентов выше ожиданий

Далее докладчики рассказали об успехах медиаблока клуба и еще раз подчеркнули, что главной изюминкой 2021 года планируется сериал «Регби» от сценариста Ильи Куликова и продюсера Вячеслава Муругова, которые также входят в Попечительский совет армейцев. Гостям продемонстрировали трейлер, где раскрывается фабула сюжета. Бывшие боксер и спортивная гимнастка волею судеб оказываются в регби. Новый вид спорта закаляет их характеры и сближает главных героев. На видеосвязь со съемочной площадки вышла режиссер проекта Аня Мирохина и актеры картины Маргарита Аброськина и Олег Гаас, который с довольной улыбкой демонстрировал регбийку ЦСКА. Ребята отметили, что из правил запомнили главное: пас вперед запрещен.

— Мы на съемочной площадке сериала «Регби», 92-я смена! У нас всего 16 серий по 45-48 минут, сейчас полностью закрыты по съемкам 9, остальные серии частично закрыты, но мы продолжаем съемки. Вчера отправили на музыку готовые 1-ю и 2-ю серии, на следующей неделе должны закрыть 8 первых серий по монтажу — отметила режиссер проекта Аня Мирохина.

— Хочу выразить огромную благодарность от лица «СТС-Медиа» всей съемочной группе, Илье (Куликову — сценаристу и идейному вдохновителю проекта. — Прим. «СЭ»). Они работают в тяжелых условиях, но продукт получается на 200 процентов выше ожиданий! Это 16 серий, мы их разобьем на 2 мини-сезона по 8 серий. Весной мы скорее всего выйдем в диджитал на нашей платформе «Море.тв», а ближе к осени мы все покажем на «СТС». Пока план такой, — подчеркнул Максим Рыбаков.

Особую благодарность клуб и попечители высказали болельщикам, выделив памятными подарками, которые вручили Андрей Сущик и Александр Морозов, несколько человек, присутствующих на всех выездных и домашних матчах регби-клуба ЦСКА.

После этого встреча перешла в формат свободной беседы, где обсуждались основные проблемы клуба и пути решения. Директор Национального благотворительного фонда развития детского регби Владимир Устинов отметил, что необходимо обращать больше внимания на детско-юношеский спорт и инвестировать в будущее. чтобы добиться тех громких целей, которые ставят перед собой клуб и федерация. Также с важной речью выступил управляющий партнер компании «Public Totem» Александр Морозов:

— Я поражен, насколько немного все сегодняшние ораторы говорили о том, какой непростой был прошлый год. Для спортивной индустрии и зрелищных мероприятий он был, говоря откровенно, чудовищно тяжелый. Давайте говорить о том, что каждый из нас должен тем или иным способом оказывать поддержку клубу, в том числе и в материальном аспекте. Я понимаю, насколько это непросто, поскольку сам занимаюсь коммерческой деятельностью. Когда мы говорим о непростом годе, он затрагивает не только спортивную индустрию, но и экономику в целом. Но без нашей поддержки мы не будем иметь того красивого, теплого и интересного, о чем я сказал выше. Алексей (Митрюшин — президент РК ЦСКА. — Прим. «СЭ»), на нас и лично на меня ты можешь положиться. Я очень надеюсь, что попечители, особенно те, которые работают в коммерческой сфере, также поддержат это движение, и мы дальше сможем наслаждаться развитием этой смелой и очень перспективной идеи, — заключил Морозов.