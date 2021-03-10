Кубок Киселева остался в России

Наши регбисты начали чемпионат Европы с победы над командой Румынии.

В Сочи на стадионе «Фишт» 6 марта прошел стартовый матч чемпионата Европы между сборными России и Румынии. Наша команда одержала волевую победу со счетом 18:13 и завоевала Кубок Киселева, который с этого года разыгрывается между Россией и Румынией.

Подарок от гостей

Первая минута матча на «Фиште» принесла успех сборной России: Рамиль Гайсин забил штрафной, и хозяева повели 3:0. Спустя три минуты десятый номер нашей команды мог удвоить преимущество, однако удар пришелся в штангу. А вскоре гости смогли продемонстрировать, что, получая мяч, они используют свои возможности по максимуму. На 7-й минуте многофазовая атака румын завершилась прорывом Думитру, уже на линии зачетного поля успевшего отдать мяч Антонеску, который и приземлил игровой снаряд. Ветеран «дубов» Флорин Влаику добавил еще два очка — 3:7.

На 19-й минуте румынская сборная смогла оторваться еще на три очка благодаря точному штрафному Влаику — 3:10. Впрочем, на 23-й Гайсин сократил отставание своим ударом с подставки — 6:10. Почти шесть минут на исходе первого тайма прошли в непосредственной близости от зачетного поля гостей, более того — в пятиметровой зоне. Три раза подряд россияне вынуждали соперников нарушать правила в назначаемой схватке, однако в итоге грузинский арбитр Шота Тевзадзе свистнул в пользу гостей. До перерыва счет не изменился.

Второй тайм начался с вязкой и нервной игры, но преимущество, пусть и небольшое, понемногу переходило к россиянам и на 53-й минуте воплотилось в точный штрафной Гайсина. Так разрыв стал минимальным — 9:10. И сразу румыны сделали нежданный подарок: после начального удара мяч не прошел десять метров, а схватка в центре поля привела к еще одному штрафному. Рамиль опять не промахнулся, второй раз за матч выведя нашу сборную вперед — 12:10.

У команды появились больше уверенности

Последние 20 минут выдались особенно напряженными, причем напряжение это нарастало по мере приближения к финальному свистку. На 63-й минуте Гайсин сделал счет 15:10 и имел шанс еще нарастить преимущество на 69-й, но дистанция была слишком велика — мяч до цели не долетел. Зато на 71-й наш бьющий не промахнулся, обеспечив перевес уже в восемь очков — 18:10.

Перед румынами, которые к тому же остались до конца матча в меньшинстве из-за желтой карточки, замаячила перспектива уехать из Сочи без очков, и они активизировали свои усилия. На 76-й минуте Влаику сумел гарантировать своей команде утешительный бонус, а на последней гости разыгрывали очень опасный коридор на пяти метрах, однако мяч прилетел точно в руки Андрею Острикову. 18:13 — сборная России начинает чемпионат Европы-2021 с непростой домашней победы, зарабатывает четыре очка и получает новый трофей — Кубок Киселева.

— Раньше бы мы не выиграли такую игру из-за давления, потому что нужно было и давление сохранять, и чтобы парни проявляли лидерские качества, уверенность, сконцентрированность — все вместе, — сказал после матча главный тренер сборной России Лин Джонс. — Сегодня мы это показали, поэтому и победили. Многие могут не понимать, насколько сильна румынская команда. Это очень мощная сборная, неудивительно, что они вели в первом тайме. Но еще до игры и в перерыве мы напоминали игрокам, что все будут решать последние десять минут. Хорошая дисциплина, слаженные действия в этот промежуток времени будут решающими.

— Очень тяжелая игра, — признался игрок сборной России Рамиль Гайсин, набравший все 18 очков нашей команды. — Мы хорошо начали, но потом румынам удалось перехватить инициативу и занести попытку на индивидуальных действиях. Тем не менее, мы сумели вернуться в игру, начали набирать очки и контролировать ход встречи. Отмечу как прибавила наша схватка, особенно здорово отыграли парни в первой линии. Больше уверенности появилось у всей команды. В другом матче 1-го тура Грузия в гостях обыграла Португалию 29:16.

Турнирная таблица после 1-го тура. 1. Грузия — 5 очков. 2. Россия — 4. 3. Румыния — 1. 4. Португалия — 0. 5. Испания — 0. 6. Бельгия/Нидерланды — 0. Во 2-м туре, который пройдет 20 марта, сыграют: Россия — Грузия (встреча состоится в Калининграде), Румыния — Испания.