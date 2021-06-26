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Мужская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа чемпионата Европы

20:06
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Мужская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Германии в третьем туре проходящего в Москве второго этапа чемпионата Европы со счетом 22:12.

Несмотря на это поражение россияне вышли в 1/4 финала. Ранее российские регбисты победили Италию (24:5) и Литву (31:5) и с 7-ю очками финишировали на втором месте в группе.

В четвертьфинале сборная России встретится с Грузией. Игра пройдет в воскресенье, 27 июня.

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