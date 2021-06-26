Мужская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Германии в третьем туре проходящего в Москве второго этапа чемпионата Европы со счетом 22:12.

Несмотря на это поражение россияне вышли в 1/4 финала. Ранее российские регбисты победили Италию (24:5) и Литву (31:5) и с 7-ю очками финишировали на втором месте в группе.

Уступаем сборной Германии, но выходим в плей-офф московского этапа со второго места ?



В 1/4 финала играем против сборной Грузии завтра в 11:36 МСК! pic.twitter.com/TnorOHyp5M — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) June 26, 2021

В четвертьфинале сборная России встретится с Грузией. Игра пройдет в воскресенье, 27 июня.