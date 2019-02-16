Сборная России разгромила Бельгию в матче чемпионата Европы в Сочи

Сборная России в Сочи в матче 2-го тура чемпионата Европы по регби разгромила Бельгию (64:7).

В составе россиян попытками отметились Виктор Кононов, Тагир Гаджиев, Дмитрий Герасимов (дважды), Андрей Поливалов, Герман Давыдов (дважды), Василий Артемьев, Никита Вавилин и Владимир Остроушко.

Шесть удачных реализаций на счету Юрия Кушнарева, еще одна у Сергея Янюшкина.

В первом туре россияне уступили Испании. Следующий матч сборная России проведет 2 марта в Германии.

Чемпион Европы определится 17 марта по итогам пяти туров однокругового турнира с участием России, Бельгии, Германии, Грузии, Испании и Румынии. ​