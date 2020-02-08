Россия проиграла Бельгии во втором матче чемпионата Европы
19:02
Сборная России проиграла команде Бельгии во втором матче чемпионата Европы со счетом 12:38. Встреча прошла в Брюсселе.
В первом матче россияне на стадионе «Фишт» в Сочи проиграли Испании (12:31).
Сборная России занимает последнее место (0 очков).
Первой идет Бельгия (6), второй — Грузия (5), на третьем — Испания. Затем -Португалия (4) и Румыния (0).
Победителем станет лучшая команда по итогам кругового турнира.
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