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Сегодня, 09:55

Реабилитолог считает восстановление экс-игрока «Уфы» Сысуева самым трудным в карьере

Виктория Кравченко
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Реабилитолог московского «Локомотива» Надежда Смирнова рассказала, какой случай был самым сложным в ее практике.

«Мне вспоминается случай с Дмитрием Сысуевым. Многие называли его хрустальным и ранее, а уже после моего прихода в «Уфу» он повредил мышечно-сухожильный переход прямой мышцы бедра. В этом месте был разрыв. Он прошел реабилитацию, но вновь «сломался», когда уже был готов возвращаться в общую группу. В этот раз возникли проблемы с икроножной мышцей. Мы продолжили работать, и в скором времени он присоединился к коллективу. И как потом отмечали поклонники «Уфы», впоследствии гораздо реже оказывался в лазарете. Не знаю, записывать это на свой счёт или нет (смеется)», — заявила Смирнова RT.

Сысуев выступал в «Уфе» с 2016 по 2021 год. За это время он провел 99 матчей и забил 10 голов за команду.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 туров.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1255941-reabilitolog-vosstanovlenie-ufa-sysuev
Дмитрий Сысуев
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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