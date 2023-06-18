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Президент Франции Макрон выпил бутылку пива залпом после победы «Тулузы» в финале чемпионата страны по регби

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эммануэль Макрон.
Фото AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил раздевалку «Тулузы» после победы команды над «Ла Рошель» (29:26) в финале чемпионата страны по регби.

Политик пришел поздравить спортсменов с завоеванием титула. Позднее Le Parisien опубликовал видео, в котором Макрон залпом пьет бутылку пива, после чего регбисты облили его напитком.

«Тулуза» стала чемпионом Франции по регби в 22-й раз в истории.

Макрон активно участвует в жизни французского спорта: летом 2022 года футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что политик убедил его остаться в парижском клубе. 14 июня 2023 года Макрон заявил, что попытается настоять на том, чтобы Мбаппе не уходил из «ПСЖ» летом 2024 года, когда закончится срок действия нынешнего контракта нападающего.

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