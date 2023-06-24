Матч сборной России по регби в Москве пройдет без зрителей

Матч между национальной командой России под руководством Александра Первухина и сборной легионеров «Барбарианс» состоится 25 июня в Москве, несмотря на политическую ситуацию в стране. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Однако отмечается, что игра на стадионе Спортивный городок «Лужники» пройдет без зрителей. Хотя ранее на матч были выкуплены все билеты.

Игра сборной России с «Барбарианс» начнется в 13.00 по московскому времени. Позже, в 15.30 по мск, пройдет еще одна тестовая встреча между сильнейшими регбистами страны до 17 лет — Сборная Запада против Сборной Востока.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции и отменены все массовые мероприятия.