Полуфиналы и финал Кубка европейских чемпионов по регби перенесены из-за коронавируса

Полуфинальные матчи и финалы Кубка европейских чемпионов и Европейского кубка вызова по регби перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте EPCR.

Полуфинальные матчи турниров были запланированы на 1-3 мая, финалы должны были пройти в Марселе 22 и 23 мая.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.