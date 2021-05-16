Николай Панков и Игорь Артемьев вручили чемпионский кубок регбисткам ЦСКА

15 мая в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошло чествование женской команды регби-клуба ЦСКА, а также были подведены промежуточные итоги развития регби в Вооруженных силах РФ.

С приветственным словом торжественное мероприятие открыл статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков.

«Девчата, вы явили миру удивительный пример. Команда молодая, за 4 года своего существования сумела стремительно ворваться в элиту женского российского регби. Ваши результаты впечатляют. Вы выиграли 41 матч, потерпели всего одно поражение. С первого раза стали обладателями золотых наград чемпионата России и Кубка России, — подчеркнул Панков. — Говорят, что в спорте легче выиграть что-то впервые, чем удерживать. Главное пожелание от руководства Министерства обороны — держать планку, не уступать своих позиций и продолжать преумножать славные традиции армейцев. Ведь вы часть такого великого и самого лучшего клуба в мире — Центрального спортивного клуба армии».

В заключении заместитель Министра обороны поблагодарил всех причастных к успеху женской команды регби-клуба ЦСКА.

«Не могу не отметить всех, кто работал на результат, за ту слаженную работу всех, кто в нее вовлечен. Вижу у вас огонек в душе. Молодцы. Благодарю вас, что не равнодушны и заинтересованы в своем деле, поэтому результат и не заставил себя ждать», — добавил Панков.

Все присутствующие на мероприятии продемонстрировали ролик об успехах женской команды в этом сезоне.

«Мы благодарим лично вас Николай Александрович за поддержку регби и высокие результаты апробации и внедрения регби в Вооруженных силах Российской Федерации. Благодарим коллектив Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, коллектив Центрального спортивного клуба армии и лично Артема Валерьевича Громова, начальника Военного института физической культуры Олега Станиславовича Боцмана, — сказал председатель Высшего совета Федерации регби России, помощник председателя правительства Российской Федерации Игорь Артемьев. — Мы видим, как нравится курсантам играть в регби и считаем важным начинать большую работу с кадетами. Как Федерация регби России поддерживаем и заинтересованы во включении вида спорта регби в СИЗМ и участие военной команды России в Кубке мира по регби-7. Хочу отметить и работу по развитию регби в Вооруженных силах, и медийные успехи регби-клуба ЦСКА — конечно же, особая гордость за наших замечательных спортсменок женской регбийной команды ЦСКА, являющихся основой сборной России, которой сейчас предстоит биться за флаг в отборе на Олимпиаду. Все это не случайные результаты, Николай Александрович, наша совместная работа дает уникальные плоды».

Заместитель Министра обороны Николай Панков, капитан женской команды РК ЦСКА Надежда Созонова и председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев с кубком чемпионок России по регби-2020/21. Фото Владимир Лодяков

Также были подведены промежуточные итоги развития регби в Вооруженных силах. Об этом доложил президент регби-клуба ЦСКА, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации, член Высшего совета Федерации регби России Алексей Митрюшин.

«Мы благодарны командирам, руководителям физической подготовки, тренерам по регби, кадетам, курсантам и военнослужащим развивающим наш вид спорта в армии и флоте. Традиционно и в этом году главным соревнованием стал Кубок Вооруженных сил по регби-7 состоящий из двух региональных туров и финального в городе герое Севастополе. В нем принимает участие 35 команд, с географией от Калининграда до Благовещенска. Отрадно, что параллельно нашему мероприятию идет тур высшей лиги, в котором команда ВИФК только что обыграла 14:12 опытную красноярскую «Сибирь». Более 30 силовых команд интегрированы в федеральные, региональные, студенческие соревнования Федерации регби России. Мы видим и ценим работу по организации соревнований в отдельных видах, родах войск. Особенно мы чувствуем поддержку развития регби на флоте. Кубок Главнокомандующего военно-морским флотом в этом году пройдет в Санкт-Петербурге, а прекрасным примером для организации работы является Северный военно-морской флот под руководством Моисеева Александра Алексеевича».

В рамках мероприятия состоялось вручение ведомственных наград Министерства обороны Российской Федерации.

Почетная грамота Министерства обороны Российской Федерации была вручена Игорю Артемьеву.

Приказами Министра обороны Российской Федерации медалью «За укрепление боевого сотрудничества» были награждены: вице-президент регби-клуба ЦСКА Денис Дранишников, главный тренер женской команды регби-клуба ЦСКА Александр Алексеенко, капитан женской команды ЦСКА Надежда Созонова.

В заключении Панков вручил представительницам женской команды регби-клуба ЦСКА золотые медали чемпионата России и Кубок России.

Напомним, что 4 апреля в Ростове-на-Дону состоялся финальный тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд, где армейцам вновь удалось одержать победу. В финальном матче красно-синие оказались сильнее подмосковного ВВА со счетом 15:0. Таким образом, клуб одержал победы в 6 из 7 туров и впервые в своей истории стали чемпионом России по олимпийской дисциплине регби-7. Примечательно также, что это единственное чемпионство среди женских команд по регби-7 из Москвы. Аналогичное достижение среди мужских команд столицы последний раз было зафиксировано 26 лет назад — в 1995 году, когда РК «Фили» стал чемпионом страны по регби-7.

Генеральный директор РК ЦСКА Евгений Арсентьев, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов, президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин. Фото Владимир Лодяков

Также был продемонстрирован трейлер сериала «Регби», премьера которого состоится 19 мая. На церемонии награждения присутствовал генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов:

«Продолжаю чувствовать свою сопричастность к армии, так как сам закончил суворовское училище, поэтому, конечно же, всегда болею за ЦСКА, — отметил Муругов. — От души поздравляю девочек с этой великолепной победой, всех тренеров и всех нас, это большое событие. И так совпало, что мы создали замечательный сериал «Регби», который совсем скоро выйдет в широкую аудиторию. Это художественный сериал, достаточно серьезная драма. Мы очень гордимся тем, что сделали этот сериал под руководством Ильи Куликова, при поддержке и про ЦСКА. Ждем с нетерпением премьеры и еще раз поздравляю с победой, все мы здесь одна большая команда».