«Красный Яр» стал бронзовым призером чемпионата России по регби

Регбисты «Красного Яра» одержали победу над «Металлургом» во втором матче серии за 3-е место чемпионата России и завоевали бронзовые медали первенства.

После поражения со счетом 11:13 в первой игре «Красный Яр» в ответной встрече был сильнее «Металлурга» со счетом 21:7. По сумме двух встреч серию выиграли регбисты из красноярского клуба.

Завтра, 30 мая, в Пензе другой клуб из Красноярска — «Енисей-СТМ» — поборется за золото чемпионата России. Там пройдет ответный финальный матч против «Локомотива».