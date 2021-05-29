Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Новости   //    Регби

«Красный Яр» стал бронзовым призером чемпионата России по регби

18:34
Теги:

Регбисты «Красного Яра» одержали победу над «Металлургом» во втором матче серии за 3-е место чемпионата России и завоевали бронзовые медали первенства.

После поражения со счетом 11:13 в первой игре «Красный Яр» в ответной встрече был сильнее «Металлурга» со счетом 21:7. По сумме двух встреч серию выиграли регбисты из красноярского клуба.

Завтра, 30 мая, в Пензе другой клуб из Красноярска — «Енисей-СТМ» — поборется за золото чемпионата России. Там пройдет ответный финальный матч против «Локомотива».

Читайте также

ЧМ по хоккею-2021, Швейцария — Россия: где смотреть трансляцию матча
Фото: как Орбакайте отжигала с матерью на своем юбилее
Немецкие хоккеисты рассказали о своих впечатлениях после поездки в Крым
Мать позвонила в полицию за советом по избавлению от запаха трупа сына

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд