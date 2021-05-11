Из названия второй сборной Англии по регби уберут слово «саксы»

Вторая сборная Англии по регби теперь будет называться Англия А, сообщает Sky Sports 11 мая. Было принято решение отказаться от прежнего названия «Англия саксы».

Как указывает источник, регбийный союз Англии признал название неуместным. По мнению организации, оно не отображает многообразия английского регби.

Англия А проведет матч против команды Шотландии А в Лестере 27 июня.