Главный тренер сборной Испании о победе над Россией: «Мы просто использовали свои шансы»

Главный тренер сборной Испании по регби Сантьяго Сантос поделился впечатлениями от победы над Россией (31:12) в первом матче чемпионата Европы и рассказал, что на сегодняшний результат во многом повлияло везение.

— В первом тайме нам везло, Россия играла гораздо лучше, чем мы. Но во втором тайме мы подсобрались, заиграли очень хорошо. За счет чего удалось вернуться в игру после неудачного начала матча? В первой половине Россия играла лучше, но им почему-то не удалось использовать свои шансы. А во второй уже Испания выглядела сильнее, и мы свои шансы все-таки использовали. Для меня это самое главное. (Петр Григоренко)

Чемпионат Европы по регби — ежегодный турнир для лучших европейских сборных. В чемпионате 2020 года участвуют Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая сборная проводит по 5 матчей.